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Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:29

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder, takımla çalışmalara başladı.

AA
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'in de katıldığı belirtildi.

Salonda core çalışmalarıyla başlayan idmanın daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı
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