Mario Balotelli’nin yeni hocası Vieira

İtalya Seria A'nın köklü ekiplerinden Genoa, sezona istediği gibi başlayamadı. Ligin ilk 12 haftasının sonunda 10 puan toplayabilen ve kendisine 17. sırada yer bulan Cenova ekibinde yönetim küme düşmemek adına önlemler alıyor. Bu doğrultuda Adana Demirspor'dan ayrılan Mario Balotelli'yi de kadrosuna katan Genoa'da teknik direktör Alberto Giraldino'nun görevine son verilmesi bekleniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise takımın yeni teknik direktörü şimdiden belli oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal'in eski futbolcusu Patrick Vieira, Genoa'nın başına geçmeye hazırlanıyor. Taraflar arasındaki anlaşmanın sağlandığını belirten Romano, Fransız teknik adamın önümüzdeki hafta görevine başlayacağını açıkladı. Cenova ekibinin önümüzdeki günlerde İtalyan teknik adamın ayrılığını duyurması bekleniyor.

Genoa'nın başına geçmeye hazırlanan Patrick Vieira, teknik direktörlük kariyeri boyunca New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg gibi takımları çalıştırdı. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın başında 74 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, takımıyla birlikte maç başına 1.22 puan ortalaması tutturdu.