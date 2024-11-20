Son dakika: Günlerdir beklenen haber geldi! Galatasaray’dan Osimhen için dev adım

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kısa sürede ortaya koyduğu oyunla taraftarın sevgilisi oldu.Kulübe olan aidiyetini her fırsatta gösteren Osimhen'in takımda kalması için Galatasaray yönetimi tüm şartları zorluyor.75 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan 25 yaşındaki golcüyü Galatasaray, 60 milyon euro bedelle kalıcı olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın bu transferin peşinatını bulduğu iddia edildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Osimhen'in Galatasaray'a transferini gerçekleştirmek için sponsorlar 25 milyon euro peşinat ödeyecek.

Sarı-kırmızılıların kalan kısmı taksitle ödemek için Napoli ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Osimhen, Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.Nijeryalı santrfor bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. (Ntvspor)