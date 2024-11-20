Son dakika: Real Madrid dönemini anlattı: Angel Di Maria’dan Jose Mourinho itirafı

Portekiz Ligi takımlarından Benfica forması giyen Angel Di Maria, eski teknik direktörü Jose Mourinho ve Real Madrid'de forma giydiği döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Angel Di Maria, Real Madrid'e transfer olduktan sonra alışık olmadığı bir pozisyonda oynamaya başladığını ancak zamanla alıştığını söyledi.

Real Madrid'de forma giydiği dönem için Angel Di Maria, "Real Madrid'e gelene kadar hep solda oynadım. Real Madrid'e gittiğimde solda Cristiano Ronaldo vardı ve kendime bir yer bulmam gerekiyordu. Sağda oynamaya ve bunu sevmeye başladım. Kendimi çok rahat hissettim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid'de birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti. Di Maria, "Mourinho'nun bana bir şey söylemesine gerek yoktu. Solda oynamam imkansızdı. 4-3-3'te solda oynayamazdım ve uyum sağlamak zorundaydım. Karim ve Higuain de forvetlerdi." açıklamasında bulundu.

Di Maria ayrıca, "İhtiyaçtan dolayı sağda oynamak zorunda kaldım ve kendimle ilgili yeni bir şey keşfettim. İyi adapte oldum ve içe doğru oynamaya başladım. Mourinho inanılmaz bir insan. Oyuncularını ölene kadar savunuyor. Çok güzel üç yıl geçirdik, onun hakkında söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yok." dedi. (Ntvspor)