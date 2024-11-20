Son dakika: Yunus Akgün imzayı atıyor! 2.5 katına anlaşma tamam

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesinin ardından daha sık forma şansı bulmaya başlayan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamak için masaya oturuyor.

Galatasaray'ın milli takımdan döndükten sonra 24 yaşındaki futbolcu ile görüşeceği ifade edildi. TRT Spor'da yer alan haberde Yunus Akgün'ün yeni maaşına ilişkin de bilgi verildi.Yıllık 20 milyon lira kazanan Yunus Akgün'ün maaşının alacağı yeni zamla birlikte 50 milyon lira seviyesine çıkacağı iddia edildi.Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.