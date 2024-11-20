TRABZONSPOR HABERİ: Önce Trezeguet sonra Vargas

Sezon başında yaptığı 13 transfere rağmen performans olarak beklentilerin çok uzağında kalan ve umutlarını devre arası takviyelerine bağlayan Trabzonspor, harekâtını 4 koldan sürdürüyor. Özellikle sol kanat sorunu can yakıcı nitelikle.

Orsic'in kadro dışı kalması, Nwakaeme'nin sık sakatlanması nedeniyle yönetim, önceliği bu bölgeye vermiş durumda. Hedeflerden biri, sezon başında bir yıllığına Katar Stars League takımı Al Rayyan'a kiralanan Mahmoud Trezeguet… Mısırlı yıldız ile görüşmeler sürüyor. Ancak Al Rayyan'ın sorun çıkarması ihtimaline karşı B planı da hazırlandı.