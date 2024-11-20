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Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:35 Son Güncelleme: 20.11.2024 09:52

TRABZONSPOR HABERİ: Yattara geri dönüyor

8 sezon Trabzonspor forması giyen İbrahima Yattara,Şenol Güneş’in ekibine katılmak için bu akşam şehre geliyor.

SPOR SERVİSİ
TRABZONSPOR HABERİ: Yattara geri dönüyor

Trabzonspor'un efsane futbolcularından İbrahim Yattara, kulübe geri dönüyor. 2003-2011 sezonları arasında Karadeniz ekibinde forma giyen, futbolu ve tavırlarıyla taraftarların gönlünde taht turan 44 yaşındaki eski oyuncunun bugün saat 19.55'te şehirde olması bekleniyor.

Gelir gelmez teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek görüşecek olan Yattara'nın yardımcı antrenör mü yoksa başka bir pozisyonda mı olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bordo-Mavili ekipte toplam 8 yıl oynayan Yattara, mücadele ettiği 232 maçta 38 gol, 79 asist gerçekleştirdi. Yattara, aktif futbola veda ettikten sonra teknik direktörlük ve antrenörlük kariyerine yöneldi.

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TRABZONSPOR HABERİ: Yattara geri dönüyor
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