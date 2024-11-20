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Giriş Tarihi: 21.11.2024 00:06

Yılmaz Vural'dan Montella için flaş yorum! "Roma'dan rica ediyorum..."

Türkiye'nin en tecrübeli hocalarından biri olan teknik direktör Yılmaz Vural, A Milli Takım hocası Vincenzo Montella için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan hocayı eleştiren Vural, "Roma'dan rica ediyorum, lütfen hemen alın götürün Montella'yı Ranieri'nin yerine." dedi.

Yılmaz Vural’dan Montella için flaş yorum! Roma’dan rica ediyorum...

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Radyospor'a A Milli Futbol Takımımızın hocası Vicenzo Montella için dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Tecrübeli hoca, "Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun futbolculuk hayatıyla oynuyor. Kerem'in o mevkiide ne işi var. Kerem, 1.90 cm boyunda iki stoperin arasında oynamasının anlamı ne? Sağa sola koşmaktan, iki net pozisyonda yanlış vuruş yaptı. Oradan top dışarı atılır mı? Kerem bir pivot santrfor değil ki, ısrarla iki stoperin arasına atıyorsun. Montella, Kerem'i orada perişan ett. Bir santrfor tercihi yapacaksan Enen ve Bertuğ gibi oyuncular var" dedi.



"ROMA'DAN RİCA EDİYORUM..."

Yılmaz Vural, "AS Roma'dan rica ediyorum, lütfen hemen alın götürün Montella'yı Ranieri'nin yerine. 636 tane teknik direktörü olan bir Türkiye'nin kendi içinden bir Montella çıkaramaması, ne kadar ayıp... Bu insanlara yapılan saygısızlık. Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının maçında 70 bin kişi İstiklal Marşı okuyor. Teknik direktör İtalyan... Roma takımından rica ediyorum Montella'yı bir an önce alıp, götürsün buradan" dedi.



"ARDA GÜLER'E ÇOK YÜK BİNDİ"

Arda Güler için de açıklama yapan Vural, "Arda Güler'e çok yük bindirdik. Hakan Çalhanaoğlu da olmayınca ona liderlik vasfı verdik. Geri geliyor, savunma yapıyor, hücuma katkı sağlıyor. Arda'nın Real Madrid'teki durumu için buradan yorum yapmak doğru değil. Ama çok güçlenmiş. Arda'nın farkı çok net. Ama takımı yönet, oyunu kur. Takımın lideri konumunda. Şu aşamada bu kadar genç oyuncuya bu kadar yük bindirmemek lazım. Bu onu hataya sürüklüyor. İş bitireceği zaman yanlış paslar atıyor. Vuruş tekniği iyi olduğu yerden kaleye yakın yerlerden çok gol kaçırıyor. Ona taşıyabileceğinden daha fazla yük vermemek gerekir" dedi.

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Yılmaz Vural'dan Montella için flaş yorum! "Roma'dan rica ediyorum..."
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