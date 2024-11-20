Yılmaz Vural'dan Montella için flaş yorum! "Roma'dan rica ediyorum..."





"ARDA GÜLER'E ÇOK YÜK BİNDİ"



Arda Güler için de açıklama yapan Vural, "Arda Güler'e çok yük bindirdik. Hakan Çalhanaoğlu da olmayınca ona liderlik vasfı verdik. Geri geliyor, savunma yapıyor, hücuma katkı sağlıyor. Arda'nın Real Madrid'teki durumu için buradan yorum yapmak doğru değil. Ama çok güçlenmiş. Arda'nın farkı çok net. Ama takımı yönet, oyunu kur. Takımın lideri konumunda. Şu aşamada bu kadar genç oyuncuya bu kadar yük bindirmemek lazım. Bu onu hataya sürüklüyor. İş bitireceği zaman yanlış paslar atıyor. Vuruş tekniği iyi olduğu yerden kaleye yakın yerlerden çok gol kaçırıyor. Ona taşıyabileceğinden daha fazla yük vermemek gerekir" dedi.