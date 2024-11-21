Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbide fişek atan Ersanlı’nın 15 yıl hapis cezası onandı
Giriş Tarihi: 21.11.2024

Derbide fişek atan Ersanlı’nın 15 yıl hapis cezası onandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Derbide fişek atan Ersanlı’nın 15 yıl hapis cezası onandı
İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, 27 Kasım 2022'de tatil edilen Göztepe- Altay 1. Lig maçındaki tribün olaylarına ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada seyircilerin üzerine fişek atan sanık Furkan Ersanlı hakkında verilen 15 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı görüşünü ortaya koyan daire, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığına kanaat getirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbide fişek atan Ersanlı’nın 15 yıl hapis cezası onandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA