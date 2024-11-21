Derbide fişek atan Ersanlı’nın 15 yıl hapis cezası onandı

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, 27 Kasım 2022'de tatil edilen Göztepe- Altay 1. Lig maçındaki tribün olaylarına ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada seyircilerin üzerine fişek atan sanık Furkan Ersanlı hakkında verilen 15 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı görüşünü ortaya koyan daire, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığına kanaat getirdi.