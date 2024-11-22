Alex: Yapıya inanmıyorum

Lig'de 13. haftayı bay geçecek olan Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza,'a konuk oldu. 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi ile 14 puan toplayan ve ligde 11. sırada bulunan kırmızı-beyazlıların Brezilyalı çalıştırıcısı, çok tartışılan hakemlerle ilgili, "Bugün kalkıp Brezilya'ya gitsek aynı konular konuşuluyor. İtalya'da da aynı. Hakemler de hata yapabilir. İnsanın olduğu yerde hata olur.Bazılarının böyle düşünmesini anlayabiliyorum. Ama benim düşünceme göre hakem yapabildiğinin en iyisini yapıp evine dönüyor" ifadelerini kullandı.Alex de Souza'nın açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları şöyle:oyunculara hak ettikleri şansı vermek istiyoruz. Ben oyuncularıma şans verirken isim ya da yaşlarına değil kalitelerine bakıyorum.ayrılmamın üzerinden 12 yıl geçti. Bu süre zarfında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bütçeleri ile Anadolu takımları arasındaki fark daha çok açıldı.Buruk'u ve başarılarını takip ediyorum. Son 2 sezonda şampiyon olmak kolay değil tabii ki.