Alex: Yapıya inanmıyorum

Süper
Lig'de 13. haftayı bay geçecek olan Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, A Spor
'a konuk oldu. 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi ile 14 puan toplayan ve ligde 11. sırada bulunan kırmızı-beyazlıların Brezilyalı çalıştırıcısı, çok tartışılan hakemlerle ilgili, "Bugün kalkıp Brezilya'ya gitsek aynı konular konuşuluyor. İtalya'da da aynı. Hakemler de hata yapabilir. İnsanın olduğu yerde hata olur. Hakemleri değiştirmek yerine onları nasıl değiştirebiliriz ona bakmak lazım. Benim düşünceme göre hakem sahaya çıkıyor elinden geleni yapıyor ve evine dönüyor. Hakemin provoke ettiğini düşünmüyorum. Yapı olduğuna inanmıyorum.
Bazılarının böyle düşünmesini anlayabiliyorum. Ama benim düşünceme göre hakem yapabildiğinin en iyisini yapıp evine dönüyor" ifadelerini kullandı.
G.SARAY'İN İYİ BİR TARİHİ VAR
Alex de Souza'nın açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları şöyle:
Genç
oyunculara hak ettikleri şansı vermek istiyoruz. Ben oyuncularıma şans verirken isim ya da yaşlarına değil kalitelerine bakıyorum.
Türkiye'den
ayrılmamın üzerinden 12 yıl geçti. Bu süre zarfında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bütçeleri ile Anadolu takımları arasındaki fark daha çok açıldı.
Okan
Buruk'u ve başarılarını takip ediyorum. Son 2 sezonda şampiyon olmak kolay değil tabii ki. Geçen sezonda Fenerbahçe ile başa baş gidip son haftada şampiyonluğunu ilan ettiler. Galatasaray'ın iyi bir tarihi var.