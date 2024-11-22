FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya, Talisca’yı bitiriyor

Fenerbahçe'nin ara transferde bir numaralı hedefi olan Anderson Talisca için dün önemli gelişmeler yaşandı. Al Nassr kulübü ile görüşmelerini hızlandıran Sarı-Lacivertliler'in, Brezilyalı yıldızın transferi için ciddi mesafe katettiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcuyu yakın markaja alan Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın, Türkiye için çekinceleri olan Talisca'yı ikna ettiği kaydedildi.

Yönetimin, Suudi Arabistan kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 12 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki 10 numaranın maliyetini düşürmeye çalıştığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, kiralama formülünü de masada tuttuğu belirtildi. Anderson Talisca, 2016-2018 yıllarında Beşiktaş forması giymiş ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.



DJIKU VE CENGİZ HAZIR, İRFAN DEĞİL

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Djiku, Kayseri deplasmanında forma giymek istediğini teknik heyete iletti. Teknik direktör Jose Mourinho, savunmada sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü'nün yerine Samet Akaydın'ı hazırlasa da henüz net kararını vermedi. İrfan Can Kahveci ise sakatlığını atlattı ancak antrenman eksiği bulunuyor. Yıldız futbolcunun Kayserispor maçında kadroda olması zor gözüküyor. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Cengiz Ünder de iyileşirken, takımla birlikte çalışmalara başladı.