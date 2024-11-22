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Giriş Tarihi: 22.11.2024 21:47

Fenerbahçe, Kayseri’de coşkuyla karşılandı

Süper Lig'in 13’nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi. Sarı Lacivertliler, kentte coşkuyla karşılandı.

DHA
Fenerbahçe, Kayseri’de coşkuyla karşılandı

Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 19:20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı girişine ve takımın konaklayacağı otelin önüne geldi.

MOURINHO İMZA DAĞITTI

Sarı lacivertlileri taşıyan otobüs otele geldiğinde çok sayıda taraftar futbolculara ve teknik direktör Jose Mourinho'ya sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho taraftarlara imza dağıttıktan sonra otele giriş yaptı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 16:00'de başlayacak.

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Fenerbahçe, Kayseri’de coşkuyla karşılandı
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