Tottenham’dan Heung-min Son kararı! G.Saray iddiaları...

Premier Lig takımı Tottenham, Güney Koreli futbolcusunun takımdaki geleceği hakkında kararını verdi.
Tottenham, Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı öne sürülen Son'un sezon sonunda takımdan ayrılmayacağına emin.
SON TOTTENHAM'DA DEVAM EDECEK
Haberde, Tottenham'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun kontratında yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu devreye sokacağı aktarıldı. Öte yandan Heung-min Son'un da takımda devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Tottenham formasıyla toplam 419 maça çıkan Güney Koreli futbolcu, 165 gol ve 87 asistlik performans sergiledi. (Sky DE)