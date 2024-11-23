Ackah’tan Fenerbahçe maçı açıklaması

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'da Yaw Ackah, Fenerbahçe maçı öncesi Fanatik'e açıklamalarda bulundu. Çok iyi hazırlandıklarını ve Sinan Kaloğlu ile bir çıkış yakaladıklarına vurgu yapan 25 yaşındaki Ganalı ön libero, "Umarım bu maç hakemin etki etmediği bir maç olur. Umarım saha içinde hakkaniyetle biten bir sonuç olur" dedi.

- Kayserispor maça nasıl hazırlandı, beklentiniz nedir?

"Maça çok iyi hazırlandık. Bu sezon çok zor dönemlerden geçtik ama geçen haftaki galibiyetimizin anlam kazanması için bu maçtan da puan almamız gerekiyor. Portekiz'de Boavista'da oynarken orada da zor zaman geçirdiğimiz sezon vardı ve Sporting maçına çıkıp puan almıştık. İki takımı buna benzetiyorum ve maçı kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Bu sezon hakemler de aleyhimize çok hatalar yaptılar. Onlara güveniyoruz ama umarım bu maç hakemin etki etmediği bir maç olur. Umarım saha içinde hakkaniyetle biten bir sonuç olur."

- Sinan Kaloğlu'nun göreve gelmesiyle neler değişti?

"Takımdaki arkadaşlık ve hava olumlu anlamda çok değişti. Bizleri anlayan ve bizlerden ne beklendiğini iyi anlatan bir hocamız var. Skorlara da yansımaya başladı bu durum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum."

- Çağdaş Atan ve Recep Uçar dönemlerinde oynuyordun ancak Burak Yılmaz seni hiç değerlendirmedi. Bir sorun mu vardı, Sinan Kaloğlu ile ilişkin nasıl?

"Evet çok değerli antrenörlerle çalıştım. Çağdaş Atan, Recep Uçar gibi... Onlardan çok şey öğrendim. Burak Yılmaz da değerli birisi ama tercihini farklı kullandı. Çok uzun süre galibiyet alamadık ama hoca o şekilde devam etti, takdir hakkı kendisinin. Biz futbolcular her zaman kendimizi hazır tutmalı ve sahaya çıktığımızda taraftarlarımızı sevindirmek için canla başla mücadele etmeliyiz."

- Taraftara mesaj...

"Onlar bizim iyi günümüzde de kötü günümüzde de hep yanımızda oldular. Yine öyle devam etsinler. Bizler onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz."