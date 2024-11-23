Borçta büyük yarış!

Transferde sınır tanımayan ve tarihin en pahalı imzalarını atmaktan çekinmeyen Dört Büyükler'in borcu dudak uçuklattı. G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un KAP'a yaptıkları açıklamalarla durumun vehameti ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, güncel borç tutarının 31 Ağustos 2024 itibarı ileAslan ayrıca 1 Haziran-31 Ağustos döneminde 123 milyon TL kâr yaptığını açıklandı. Siyahbeyazlılar ise 31 Ağustos 2024 itibarıyla borcununaynıca 1 Haziran-31 Ağustos 2024 tarihlerindeifade etti. Trabzonspor da 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla borç miktarınınbelirtti. F.Bahçe kulübü ise kasım ayında yapılan yüksek divan kurulunda borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu bilgisini vermişti. G.Saray'ın zirvede olduğu acı tabloda açıklanan rakamlar toplandığında 4 takımın toplam borcunun(Yaklaşık 1.14 milyar Euro)...