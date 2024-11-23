GALATASARAY HABERİ: Aslan’ı korkutan Sanchez istatistiği

Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynayacağı maçta cezalı olan Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımı düşündürüyor. Ligin 12. haftasındaki Samsunspor maçında sarı kart görerek Bodrum FK maçında cezalı duruma düşen Kolombiyalı Davinson Sanchez, yokluğuyla Sarı-Kırmızılıları korkutuyor.

Bu sezon savunmadaki başarılı performansıyla dikkati çeken Kolombiyalı stoper, takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sarı-Kırmızılı ekip, bu sezon Sanchez'in oynamadığı maçlarda Beşiktaş 5-0, Young Boys'a da 3-2 ve 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, ayrıca ligdeki tek puan kaybını da 7. haftada Sanchez'in oynamadığı Kasımpaşa maçında yaşamıştı.