Icardi’den L-Gante’ye sert yanıt: Yalancı

Galatasaraylı Mauro Icardi, ayrıldığı eşi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante'nin kendisi hakkında yorumlarına sert yanıt verdi. America TV'deki programda Icardi için "Milyoner olmak için baş belası olmak ve ödünç ev istemek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcu ise, şarkıcıya şu sözlerle yanıt verdi:

"Gerçekten hayatımdaki tek eksik yabancı birinin benim, ailem, mali durumum ve mülklerim hakkında konuşmasıydı. Şiddet davası nedeniyle ve Wanda'dan korktuğum için dışlandığım mülklerim var. Bu adamın söylediği her şey yalan!"

NE OLMUŞTU?

Mauro Icardi, Wanda Nara için sosyal medya hesabından gece yarısı arka arkaya paylaşımlar yaptı ve sildi. Arjantinli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullandı. Mauro Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaştı.

WHATSAPP KONUŞMALARINI YAYINLADI

Mauro Icardi, işte olayların kronolojisi diyerek avukatıyla yaptığı whatsapp konuşmalarını yayınladı. Icardi, konuşmanın başında avukatına 'Wanda'nın geldiği an' diyerek video attı. Ardından her şeyi kayıt altına aldığını belirterek, "Görünüşe göre aç gelmiş... Şarlatan. Mutfakta bir şeyler hazırlıyor' yazdı. Arjantinli yıldız, Wanda'nın yardımcısı Kenny'nin eve geldiğini gösterdiği bir videonun ardından, "Kenny sonunda bir saat önce hazırladığı ve bırakmak istemediği bavulunu indirmesine yardım etmek için geldi. Kenny geldi ama Wanda gitmedi. Duş aldı. Saçları için kuaför çağırdı. Bu da yetmezmiş gibi makyajını da yaptırdı" yazdı.

Icardi daha sonra "2 saat sonra gitti. içinde iki elbise olan bir bavulu almak için biraz uzun değil mi?" ifadelerini kullandı. Daha sonra instagramından fotoğrafları silen Icardi, "Her şeyi anlayabilmeniz için bunları bir süre burada bırakıyorum ve sonra siliyorum. Hiçbir şey için değil, sadece hesabımda çok fazla saçmalık olmaması için. Tıpkı bu sabahki video ve fotoğraflarda olduğu gibi. Hepinizi öpüyorum. Medyatik olalım ama her şeyden önce gerçekleri konuşalım" yazdı.

WANDA NARA: YALNIZ DEĞİLDİM

Wanda Nara ise Icardi'ye cevap olarak, "Avukatlarıma önceden haber vererek, seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almak için evime geldim. Yalnız değildim" ifadelerini kullandı.