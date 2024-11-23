Kerem Aktürkoğlu’nun gönderdiği imzalı Benfica forması hayranı Rüzgar’a ulaştı

Rüzgar Sevim, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğu haberiyle sosyal medyada yayılan videosunda duygusal anlar yaşamıştı. Aktürkoğlu videoyu görünce Sevim'e destek olmuş, Benfica taraftar grubu 'O Cantinho Benfiquista' da bu jesti büyüterek devreye girmişti. Benfica'dan 17 numaralı Aktürkoğlu forması gönderen taraftar grubunun ardından bu kez milli futbolcu, oynadığı maçta sırtına geçirdiği Benfica formasını imzalayarak Rüzgar'a gönderdi.

RÜZGAR'IN HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Formayı aldıktan sonra çok mutlu olduğunu söyleyen Rüzgar, "Kerem Aktürkoğlu kısa bir süre önce Fatih Terim'e hediye ettiği formayı sosyal medyada gördüm. Sadece Fatih hocaya vereceğini düşünüp üzülmüştüm. Ama bana da gönderdi. Çok mutluyum. Maçı bana gönderdiği bu formayla oynadığı için de ayrıca çok heyecanlıyım" diye konuştu.

'BU FORMA ÇOK ÖZEL'

Forma ile ilgili planlarını anlatan Rüzgar, "Benfica taraftar grubunun gönderdiği formayı her Benfica maçında ve beden eğitimi derslerinde giyiyorum ama bu formayı çerçeveletip asacağım, çünkü bu Kerem abimin forması. Bu çok özel" ifadelerini kullandı.

'ONU ÇOK SEVİYORUM'

Kerem Aktürkoğlu'nun maçlarını gece geç saatlere kadar takip ettiğini anlatan Rüzgar, kendisinden daha fazla gol beklediğini söyleyerek "Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya transfer oldu. Çok iyi oynuyor. Gollerin devamını da bekliyoruz. İnşallah daha çok gol atar ve bizi daha çok mutlu eder. İlk maçındaki ilk golü çok güzeldi. Orada ayağını kaldırmıştı ve golü kalecinin üstünden atmıştı. Diğer bütün golleri de beni çok mutlu etmişti ama bana vereceği forma ile oynadığı ilk maçı olduğu için en çok o golde heyecanlandım. Onu çok seviyorum" dedi.