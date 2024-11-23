Kovacaksanız Roma’ya gideyim!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya, Ranieri öncesinde Roma'dan teklif geldiğini doğrularken aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Oyuncularla muhteşem bir ilişkisi var, aile ortamı var. Aramız iyi, kendisini seviyoruz. Roma konusuyla ilgili bizimle konuşmak istedi. Böyle bir teklif geldiğini söyledi. Amadedi. 'Ben kaldığım sürece seninle devam edeceğiz' dedim. Roma'nın teklifini reddedip bizimle devam etme kararı aldı."Başkanların PFDK'ya sevk edilmeyeceğine yönelik söylemlerinin gerçekleşmediği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:Kulüplerin açıklamalarına da değinen Hacıosmanoğlu,diye konuştu.İbrahim Hacıosmanoğlu, "VAR'a yabancı hakem gelebilir" iddialarına da son noktayı koydu: "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek.