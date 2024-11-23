TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya, Ranieri öncesinde Roma'dan teklif geldiğini doğrularken aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Oyuncularla muhteşem bir ilişkisi var, aile ortamı var. Aramız iyi, kendisini seviyoruz. Roma konusuyla ilgili bizimle konuşmak istedi. Böyle bir teklif geldiğini söyledi. Ama 'Bazen tekliflere hayır demeyi bilirim. Yarın kötü bir sonuç aldığımızda beni kovacaksanız, Roma'ya gideyim'
dedi. 'Ben kaldığım sürece seninle devam edeceğiz' dedim. Roma'nın teklifini reddedip bizimle devam etme kararı aldı."
KİMSE BAĞIRARAK YÖN VEREMEZ
Başkanların PFDK'ya sevk edilmeyeceğine yönelik söylemlerinin gerçekleşmediği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: "Başkanların eleştirme hakkı var dedim ama hakaret etmeyeceksin. Çirkin ithamlar var."
Kulüplerin açıklamalarına da değinen Hacıosmanoğlu, "Bize bağırmakla, çağırmakla, konuşmakla kimse yön veremez"
diye konuştu.
BEN OLDUĞUM SÜRECE YABANCI HAKEM GELEMEZ!
İbrahim Hacıosmanoğlu, "VAR'a yabancı hakem gelebilir" iddialarına da son noktayı koydu: "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bugün (dün) hakem semineri vardı federasyonda. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık, söylememiz gereken şeyleri söyledik."