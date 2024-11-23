Rakibi tanıyalım

Macaristan, Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek'e karşı 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Rakiplerine 4 gol atarken kalesini 11 kez düşürdü. Almanya (5-0) ve Hollanda'ya (4-0) karşı ağır mağlubiyetler aldı. Disiplinli ve organize bir oyun sergileyenkadrosunda Leipzig'in kalecisitakım kaptanıBournemouth'un sol bekive 81 kez milli olanbulunuyor. En değerli oyuncusu 10 numara giyenUluslar Ligi'nde fileleri 4 kez sarsabilen takımının 3 golüne imza attı.Szoboszlai, milli takımda 51 müsabakada 15 gol, 6 asist kaydetti. Ayrıca G.Saray'ın kanat oyuncusu Roland Sallai de kadroda.Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye ile eşleşmekten pek memnun olmadı. Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Türkiye, kurada kaçınmak istediğim tek takımdı. Gücünü ve değerli futbolcularını biliyorum. Türkiye'de oynamanın zorluğu malum. Deplasmandaki maç sıcak bir atmosferde geçecek. Bu bizim için şanslı bir kura değil" şeklinde konuştu.