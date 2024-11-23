Rakibi tanıyalım

Macaristan, Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek'e karşı 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Rakiplerine 4 gol atarken kalesini 11 kez düşürdü. Almanya (5-0) ve Hollanda'ya (4-0) karşı ağır mağlubiyetler aldı. Disiplinli ve organize bir oyun sergileyen Marco Rossi'nin çalıştırdığı Macarlar'ın
kadrosunda Leipzig'in kalecisi Peter Gulacsi,
takım kaptanı Dominik Szoboszlai,
Bournemouth'un sol beki Milos Kerkez
ve 81 kez milli olan Adam Nagy
bulunuyor. En değerli oyuncusu 10 numara giyen Szoboszlai.
Uluslar Ligi'nde fileleri 4 kez sarsabilen takımının 3 golüne imza attı. Liverpool'da forma giyen yıldız, 75 milyon Euro piyasa değeriyle Macaristan'ın en pahalı ismi olarak dikkat çekiyor.
Szoboszlai, milli takımda 51 müsabakada 15 gol, 6 asist kaydetti. Ayrıca G.Saray'ın kanat oyuncusu Roland Sallai de kadroda.
ROSSİ: ŞANSLI BİR KURA DEĞİL
Macaristan
Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye ile eşleşmekten pek memnun olmadı. Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Türkiye, kurada kaçınmak istediğim tek takımdı. Gücünü ve değerli futbolcularını biliyorum. Türkiye'de oynamanın zorluğu malum. Deplasmandaki maç sıcak bir atmosferde geçecek. Bu bizim için şanslı bir kura değil" şeklinde konuştu.