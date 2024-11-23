SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Anderson Talisca açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 6-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"10 GOL DE ATABİLİRDİK"

Portekizli çalıştırıcı, "Gol yedik, bunun sebebi yaptığımız top kayıplarıydı. Oyun kurulumunda top kayıpları yaptık. Kornerden kötü bir gol yedik. 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. Dolayısıyla iyi bir galibiyet olarak bakıyorum. Çünkü iyi ve pozitif oynayan bir takıma karşı oynadık. Onların bu maça hazırlanmak için yaklaşık 2 haftası vardı ama bizim sadece iki günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet olarak değerlendiriyorum." dedi.

"İRFAN CAN'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Az süre alan futbolculara da değinen Mourinho, "Aslında bu onların sorumlulukları. Onlar iyi antrenman yapıyorlar ve çok iyi hazırlanıyorlar. Haklarını teslim etmek gerekiyor. Bazen üzgün hissediyorum oynatamadığım oyuncular için ama onlar da oynadıklarında en iyi şekilde cevabı veriyorlar. Cenk Tosun ve Becao da kulübedeydi. Çok çalışmak bizler için bir inanç gibi. İrfan Can Kahveci'ye de teşekkür etmek istiyorum. Hazır değildi ama beni götürün, gerekmesi durumunda 10-15 dakika oynayabilirim dedi. Buna ihtiyacımız olmadı ama takıma gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ANDERSON TALISCA YANITI

Deneyimli çalıştırıcı, Anderson Talisca iddiaları hakkında, "Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey oyuncularımdan çok mutlu olduğum." ifadelerini kullandı. (beIN SPORTS)