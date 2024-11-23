Süper cumartesi

İKİ YAZAR İKİ GÖRÜŞ

31 puanla yenilgi yüzü görmeden lider durumda olan sarı-kırmızılılar,Bodrum FK deplasmanında. Cimbom kazanırsa rekor kıracak12 haftada oynadığı 11 maçta 10 galibiyet- 1 beraberlik alan Galatasaray, geçen sezonki performansını tekrarladı ve yine 31 puana ulaştı.14 ve 17 maç üst üste kazanan, 102 puanla şampiyonluk gören Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini ekleyecek. 3 bin 925 kapasiteli Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadelede Galatasaray'da üç eksik bulunuyor. Sakat İcardi ve Jakobs dışında cezalı Sanchez'den yoksun Aslan, Osimhen'in ileri uçta ve Mertens'in 10 numara pozisyonunda olduğusistemiyle sahaya yayılacak.Son 3 lig maçını da galibiyetle kapatan Kanarya saat 16.00'da Kayseri deplasmanında kazanıphedef hem dörtte dört yapmak hem de akşam saatlerinde sahaya çıkacak G.Saray'ı baskı altına almak. Teknik direktör Jose Mourinho, Zenit maçında takımının performansından memnun olduğunu ancak bunun da üzerine çıkmaları gerektiğini oyuncularına vurguladı.İleri uçta En Nesyri, Dzeko'nun bir adım önünde yer alırken stoperde Djiku-Becao oynayacak.F.BAHÇE ANALİZİyorumla başlayalım. Milli maç dönüşleri büyük takımlar için hep sıkıntılı olur. Üstelik maç deplasmandaysa bir de buna konsantrasyon problemi de eklenir.Sezon başından beri ilk kez Fenerbahçe'nin öyle bir maçta nasıl oynayacağı konusunda endişemiz yok. Trabzonspor galibiyeti sonrasında Sivas ve Zenit karşılaşmalarındaki 'Coşkulu' oyunun devamını bekliyoruz. Mourinho, sonunda Süper Lig ile Premier Lig arasındaki farkı anladı. Buradaki rakipler içeride veya dışarıda farklı oynamıyorlar. Ve Fenerbahçe'nin 'Büken' futboluna devam edip seriyi sürdürmesi gerekiyor. Bu maç sadece 27 günde oynanacak 7 karşılaşma için bir başlangıç olacak. İlk yarı biterken hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye'de güçlerini ortaya koyma ve endişelere son verme imkânına da sahipler. 7'de 7 ile çıkarlarsa da şaşırmam.Eğer "Biz buradayız" diyorlarsa önlerinde kendilerini gösterecekleri 7 maç var.G.SARAY ANALİZİBuruk'un oyun repertuvarında İcardi ve Jakobs değil Davinson Sanchez olmadığında Galatasaray her zaman sahada bir eksik durur. Kolombiyalı stoper sadece kalesini 20 metrede savunan bir futbolcu değil.Onun yokluğunda Buruk'un 3'lü defans deneyeceğini sanmıyorum. Geçen sezonun sonundaki Fenerbahçe mağlubiyetini bir kenara ayırırsak rekor puanla şampiyon olan G.Saray'ı deviren tek teknik adam Hatayspor'un başındayken Volkan Demirel'di. Her milli aranın sonrasında şampiyonluk yarışı veren takımların oyun ritminde bir düşüş yaşanma ihtimali yüksektir. Volkan Demirel de karşısında Galatasaray varken 90 dakikaya farklı bir motivasyonla hazırlanır.Buruk'un karşısında 1 gol ortalamasıyla oynayan bir takım var. Galatasaray ise maç başına 1 gol yiyen, hücumda ise 3 gol ortalamasıyla oynayan bir takım. Davinson Sanchez'siz savunmanın, rakibi tabelada sıfırda tutmasa bile o ekrana iki gol yazdırmaması lazım. Gerisini Osimhen ve arkadaşları halleder gibi duruyor