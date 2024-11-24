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Giriş Tarihi: 24.11.2024 09:33

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE CANLI | Kartal evinde gönül alacak

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Son 3 maçta 8 puan kaybeden Kartal, İzmir ekibini devirip hem kötü gidişe son vermek hem de taraftarının gönlünü almayı hedefliyor. Beşiktaş - Göztepe maçının canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE CANLI | Kartal evinde gönül alacak

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, bugün Göztepe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Kötü gidişe son vermek isteyen Siyah-Beyazlılar, kazanarak taraftarlarının gönlünü almaya çalışacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Muçi forma giyemeyecek. Mert, Musrati ve Immobile, sarı kart görürse Hatay maçında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mario, Semih
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Solet, Tijanic, Dennis, Juan, Romulo

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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE CANLI | Kartal evinde gönül alacak
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