BEŞİKTAŞ GÖZTEPE CANLI | Kartal evinde gönül alacak

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, bugün Göztepe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Kötü gidişe son vermek isteyen Siyah-Beyazlılar, kazanarak taraftarlarının gönlünü almaya çalışacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Muçi forma giyemeyecek. Mert, Musrati ve Immobile, sarı kart görürse Hatay maçında görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mario, Semih
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Solet, Tijanic, Dennis, Juan, Romulo