BEŞİKTAŞ HABERİ: Dümene dön Rafa

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, sezona fırtına gibi giriş yapsa da son haftalarda duruldu. 31 yaşındaki futbolcu, 5 maçta 4 gol-3 asistle harika bir başlangıca imza attı ancak sonrasındaki 13 karşılaşmada ağları sadece 1 kez sarstı ve 1 de asist üretebildi.

Portekizli yıldızın mevkisiyle çok fazla oynanması, üzerine yük binmesi ve çevresindeki futbolcuların da sürekli değişmesi performansını düşürdü. Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki maçlarda sadece Konyaspor fileleriri havalandıran Rafa, asisti ise Lyon maçında kaydetti. Teknik ekibe bu dönemde eleştiriler de çok arttı. Milli arada antrenmanlarda deneyimli isimle özel olarak ilgilenildi. Oyuncunun yeniden çıkış yakalaması ve takımın organizasyonunu üstlenmesi istendi.

SALİH VE CAN'I HIRS BASTI

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan ile yaz transfer döneminde Karagümrük'ten kadroya dahil edilen Can Keleş, daha fazla süre bulmak için idmanlarda sıkı tempoda çalışıyor. Salih, milli arada İstanbul'da kalırken izin günlerini de tesiste geçirdi. Can da fiziksel gücünü artırırken, fazlalıklarından da kurtuldu. Salih bu sezon sadece 48 dakika oynarken, Can Keleş ise 19 dakika görev aldı. İki oyuncu da hocalarından kendilerini gösterebilmek adına maçlarda daha fazla süre bekliyor. Taraftarlar da bu iki ismin forma şansı bulmaması noktasında Giovanni van Bronckhorst'a eleştiriler yöneltiyor.