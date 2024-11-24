FENERBAHÇE HABERİ: Oğuz Aydın tarihe geçti

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, hafta içinde Zenit'le oynanan hazırlık maçındaki performansı sonrası teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'le ödüllendirildi. 24 yaşındaki futbolcu, 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Oğuz Aydın, oynayacağını maçtan hemen önce öğrendiğini söyledi. Sarı-Lacivertli futbolcu, "Her zaman kendimi hazır tuttum, kendimi göstermek gerektiğini düşündüm. Enerjimi yüksek tuttum, bu sahaya da yansıdı. Sabrettim, çalışmaya devam ettim. Şansımı bekliyordum, Hoca sağ olsun verdi. Ben elimden geleni yaptım" dedi.