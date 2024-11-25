Beşiktaş'ın rakip ceza sahasında etkisiz görüntüsü Göztepe karşısında da devam etti. Siyah-beyazlı ekip 90 dakika boyunca 12 şut demesinde bulunurken, sadece 3 kez çerçeveyi tutturdu.Ayrıca bir şutu da direkten döndü. Siyah-beyazlılar; ikili mücadelede de 66'ya 65, hava topu kazanmada 26'ya 23, rakip ceza sahasında topla buluşmada 33'e 25 rakibinin gerisinde kaldı.Gabriel Paulista, maçın ardından ağır konuştu. Brezilyalı savunmacı, "Taraftarımızdan özür dilemek zorundayız.Bu kabul edilemez" dedi. Gedson Fernandes ise "Bu böyle olamaz.İyi değiliz" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ı 27 Mart 2002 tarihinden sonra ilk kez deplasmanda mağlup etti.Bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti. Daha önce dış sahada oynadığı 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı.Siyah-beyazlıları dört maç aradan sonra yendi.Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a ilk kez 4 gol birden attı.Siyah-beyazlılar, bu sezon penaltılar hariç Süper Lig'de yediği 13 golün 6'sını kafayla gördü. Beşiktaş oran olarak yüzde 46 ile bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.Beşiktaş, evinde oynadığı ikinci maçını kaybederek 6 puandan oldu. Diğeri Kasımpaşa karşılaşmasıydı. Deplasmanda ise 9 puan bıraktı.