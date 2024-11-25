Değişim fırtınası

Üst üste 3 Süper Lig müsabakasından da yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, bugün saat 20.00'de Papara Park'ta Adana Demirspor'u ağırlayacak.Cezalı Malheiro'nun da yokluğu ile birlikte teknik direktör Şenol Güneş, bu eksikleri avantaja çevirip yeni bir yapılanmanın temelini atmak istiyor.Deneyimli çalıştırıcı, Malheiro yerine sağ bekte Ozan Tufan'ı tercih ederek başlayacak.Sol bekte performansı eleştirilen Eren'in yerine genç oyuncu Arif Boşluk, ilk 11'e girebilmek için büyük bir yarışta. Stoperden yeniden orta sahaya geçmesi beklenen Mendy'nin yanında Lundstram olacak.10 numarada ise Bardhi'nin kadro dışı bırakılması sonucu Cham, tek aday kaldı. Sol kanatta Dragus-Cihan arasında yarış varken Banza ile Visca'nın yerleri garanti.