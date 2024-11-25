Değişim fırtınası

Üst üste 3 Süper Lig müsabakasından da yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, bugün saat 20.00'de Papara Park'ta Adana Demirspor'u ağırlayacak. 4 oyuncuyu kadro dışı bırakan bordomavililerde sakatlıkları bulunan Savic, Nwakaeme ve Okay Yokuşlu da sahada olamayacak.
Cezalı Malheiro'nun da yokluğu ile birlikte teknik direktör Şenol Güneş, bu eksikleri avantaja çevirip yeni bir yapılanmanın temelini atmak istiyor.
OKAY'DA KIKIRDAK YARALANMASI
Deneyimli çalıştırıcı, Malheiro yerine sağ bekte Ozan Tufan'ı tercih ederek başlayacak. Kritik adımın atılacağı yer ise stoper bölgesi olacak. Mendy'yi orta sahada kullanmak isteyen Güneş, Batagov ile Hüseyin Türkmen'e forma verecek.
Sol bekte performansı eleştirilen Eren'in yerine genç oyuncu Arif Boşluk, ilk 11'e girebilmek için büyük bir yarışta. Stoperden yeniden orta sahaya geçmesi beklenen Mendy'nin yanında Lundstram olacak. Okay'ın, milli takım dönüşünde çekilen MR'ında sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildi.
10 numarada ise Bardhi'nin kadro dışı bırakılması sonucu Cham, tek aday kaldı. Sol kanatta Dragus-Cihan arasında yarış varken Banza ile Visca'nın yerleri garanti.