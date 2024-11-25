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Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:45

FENERBAHÇE HABERİ: Jose dokundu, Oğuz Aydın ayrılığı unuttu

Süre bulamadığı için ipleri koparmayı göze alan Oğuz Aydın’ın fikrini hocası değiştirdi. Kayseri maçında 2 gol-1 asistle farklı zaferin mimarı olan Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki futbolcusu sadece 1 ay önce düzenli oynamak istediği kulüp arıyordu. Portekizli çalıştırıcının kendisine güvenmesiyle düşüncesinden vazgeçti. Zenit sınavındaki performansı kırılma noktası oldu.

Samet YÜKSEL
FENERBAHÇE HABERİ: Jose dokundu, Oğuz Aydın ayrılığı unuttu

Fenerbahçe'nin 6-2'lik farklı Kayserispor galibiyetinde 2 gol-1 asistle yıldızlaşan Oğuz Aydın, futboluyla mest etti. Yeterli süre bulamayan 24 yaşındaki sağ kanat, ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta oynayamadığı zamanın acısını çıkardı ve sonunda kendisini gösterdi.

1 ay önce ligde sadece 22 dakika oynamasından dolayı devre arasında ayrılmayı kafasına koyan ve düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen Oğuz, hocasının kendisine güvenmesiyle bu düşüncesinden vazgeçti.

KENDİNİ SÜREKLİ HAZIR TUTTU
Psikolojik ve mental olarak kendisini sürekli hazır tutan ve bunu Kayserispor maçında kanıtlayan milli futbolcu, büyük takdir topladı. Maç eksiğine rağmen fizik olarak son derece diri olması dikkat çekerken Samandıra'da antrenman performansı da son derece iyi durumdaydı.

İlk olarak Zenit ile oynanan hazırlık maçında bunu gösteren, 'Ben de buradayım' mesajını veren deneyimli kanat için bu sınav kırılma noktası oldu. Yetenekli futbolcu artık Saint- Maximin ile birlikte kanat rotasyonunun bir parçası olacak ve forma rekabetine girecek.

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FENERBAHÇE HABERİ: Jose dokundu, Oğuz Aydın ayrılığı unuttu
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