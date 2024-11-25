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Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:36

Galatasaray'da bek krizi: Jakobs için yoğun tedavi

Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, AZ Alkmaar maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Galatasaray, savunma hattında yaşadığı sıkıntıları çözmek için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray’da bek krizi: Jakobs için yoğun tedavi
Avrupa'da Elfsborg ve Tottenham, Süper Lig'de ise Beşiktaş ile Bodrum FK maçlarını kaçıran Galatasaraylı Ismail Jakobs, AZ Alkmaar mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Alt baldır kasından sakatlanan başarılı sol beke sağlık ekibi yoğun tedavi uyguluyor. Senegalli futbolcunun kesin durumu salı günü netleşecek.

Galatasaray'da bek bölgesinde kullanılan bir diğer isim Kaan Ayhan da Bodrum maçında sakatlık nedeniyle kenara gelmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu anda savunmanın her iki kenarında sıkıntı yaşıyor.
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Galatasaray'da bek krizi: Jakobs için yoğun tedavi
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