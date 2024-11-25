Galatasaray’da bek krizi: Jakobs için yoğun tedavi

Avrupa'da Elfsborg ve Tottenham, Süper Lig'de ise Beşiktaş ile Bodrum FK maçlarını kaçıran Galatasaraylı Ismail Jakobs, AZ Alkmaar mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor.Alt baldır kasından sakatlanan başarılı sol beke sağlık ekibi yoğun tedavi uyguluyor. Senegalli futbolcunun kesin durumu salı günü netleşecek.Galatasaray'da bek bölgesinde kullanılan bir diğer isim Kaan Ayhan da Bodrum maçında sakatlık nedeniyle kenara gelmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu anda savunmanın her iki kenarında sıkıntı yaşıyor.