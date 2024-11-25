İstifa bombası!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği söylentisi gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre yarın yapılacak yönetim toplantısında istifasını verecek ve genel kurul kararı alınacaktı. Hatta yönetim kurulunun bulunduğu Whatsapp grubuna bir mektup yazan Hacıosmanoğlu, ekibiyle de vedalaştı. Bu bomba söylentiler trend topic olurken TFF Başkanı, resmi siteden şu açıklamayı yaptı: "Şahsımın TFF Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını belirtirim."