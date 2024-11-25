Beşiktaş taraftarı, Göztepe'nin 3. golünden sonra futbolcuları ıslıkladı.Beşiktaşlı oyuncular ise karşılaşmanın ardından özür mahiyetinde tribünleri dolaştı. Sosyal medyada ise yönetime ve teknik heyete büyük tepki vardı. Sergilenen futbol ve alınan sonuçlardan memnun olmayan futbolseverler, Başkan Hasan Arat ve ekibinin yanı sıra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u istifaya çağırdı. Yapılan yorumlarda Arat'ın yanına Van Bronckhorst'u da alarak derhal görevi bırakması gerektiği vurgulandı.