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Giriş Tarihi: 25.11.2024

İsyan!

Siyah-beyazlı taraftarlar, takım geriye düştükten sonra oyuncuları ıslıkladı. Sosyal medyada yönetim ve Van Bronckhorst istifaya davet edildi

İsyan!
Beşiktaş taraftarı, Göztepe'nin 3. golünden sonra futbolcuları ıslıkladı. Bu sırada Göztepe tribünleri "Yönetim istifa" tezahüratı ile siyah-beyazlılara göndermede bulundu. Beşiktaşlı oyuncular ise karşılaşmanın ardından özür mahiyetinde tribünleri dolaştı. Sosyal medyada ise yönetime ve teknik heyete büyük tepki vardı. Sergilenen futbol ve alınan sonuçlardan memnun olmayan futbolseverler, Başkan Hasan Arat ve ekibinin yanı sıra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u istifaya çağırdı. Yapılan yorumlarda Arat'ın yanına Van Bronckhorst'u da alarak derhal görevi bırakması gerektiği vurgulandı. Ayrıca takımın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesi yönünde görüşler dile getirildi.
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