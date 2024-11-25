Jose dokundu ayrılığı unuttu

Fenerbahçe'nin 6-2'lik farklı Kayserispor galibiyetinde 2 gol-1 asistle yıldızlaşan Oğuz Aydın, futboluyla mest etti. Yeterli süre bulamayan 24 yaşındaki sağ kanat,1 ay önce ligde sadece 22 dakika oynamasından dolayı devre arasında ayrılmayı kafasına koyan ve düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyenPsikolojik ve mental olarak kendisini sürekli hazır tutan ve bunu Kayserispor maçında kanıtlayan milli futbolcu, büyük takdir topladı. Maç eksiğine rağmen fizik olarak son derece diri olması dikkat çekerkenİlk olarak Zenit ile oynanan hazırlık maçında bunu gösteren,mesajını veren deneyimli kanat için bu sınav kırılma noktası oldu.