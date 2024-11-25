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Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:54 Son Güncelleme: 25.11.2024 15:13

Okan Buruk'tan Avrupa rekoru hedefi

Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk, 12 haftada 11 galibiyetle Süper Lig'de kırdığı rekorun ardından gözünü Avrupa'ya dikti, yeni hedef ise Celtic ve Benfica'yı geçmek.

Okan Buruk’tan Avrupa rekoru hedefi
Bodrum FK deplasmanı eşi benzeri olmayan bir rekorla Galatasaray tarihine geçti. Sarı-Kırmızılı takımın şampiyon hocası Okan Buruk, kolay kolay kırılamayacak bir rekora imza attı. Galatasaray, Buruk yönetiminde 12 maçta 34 puan ile Süper Lig'in en iyi başlangıcını yaptı.

GÖZÜ AVRUPA REKORUNDA
Bu rekor, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa tarihinde de yerini aldı. Üst üste 14 deplasman galibiyeti ile Okan Buruk, Real Madrid'i geçip, 3. sıraya yükseldi. Yeni hedef Celtic (16) ve Benfica'yı (18) geride bırakıp, Avrupa rekoru kırmak. 17 maçla en uzun galibiyet serisi ve 102 puanla en fazla puan toplama rekorlarını elinde bulunduran Okan Buruk, henüz 51 yaşında tarih yazmayı başardı.

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Okan Buruk'tan Avrupa rekoru hedefi
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