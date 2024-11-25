Okan Buruk’tan Avrupa rekoru hedefi

Bodrum FK deplasmanı eşi benzeri olmayan bir rekorla Galatasaray tarihine geçti. Sarı-Kırmızılı takımın şampiyon hocası Okan Buruk, kolay kolay kırılamayacak bir rekora imza attı. Galatasaray, Buruk yönetiminde 12 maçta 34 puan ile Süper Lig'in en iyi başlangıcını yaptı.Bu rekor, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa tarihinde de yerini aldı. Üst üste 14 deplasman galibiyeti ile Okan Buruk, Real Madrid'i geçip, 3. sıraya yükseldi. Yeni hedef Celtic (16) ve Benfica'yı (18) geride bırakıp, Avrupa rekoru kırmak. 17 maçla en uzun galibiyet serisi ve 102 puanla en fazla puan toplama rekorlarını elinde bulunduran Okan Buruk, henüz 51 yaşında tarih yazmayı başardı.