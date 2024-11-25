Reçeteyi yazarım!

En son Antalyaspor'u çalıştıran Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Göztepe maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Ekol TV'de konuşan 52 yaşındaki teknik adamın ifadelerinden satır başları şu şekilde: "Beşiktaş'a reçete yazarım!Hasan ağabey ile aynı sitede oturuyoruz. Dışarıdan kadro mühendisliği isteseler, bedavaya yapardım.Kulübü 50 milyon Euro kâra geçirirdim. İmmobile ve Rafa Silva'yı getirirken sihirbaz olmana gerek yok!Osimhen'i 75 milyon Euro'ya almak marifet değil. Sen onu 25 milyon Euro'ya alırsan marifet! Beşiktaş ne kadar kötü olursa olsun, bu oyun anlayışı olmaz!Her geçen gün seviye aşağıya düştü. Ümitler tam anlamıyla tükendi. Konu teknik direktör değil. Hasan Arat'ın başkan olduğundan bu yana neler oldu? Konu aslında bu.