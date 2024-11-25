Reçeteyi yazarım!

En son Antalyaspor'u çalıştıran Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Göztepe maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Ekol TV'de konuşan 52 yaşındaki teknik adamın ifadelerinden satır başları şu şekilde: "Beşiktaş'a reçete yazarım! Bana gelsinler, parasız yazarım hem de. Bunu bir iş istemek için söylemiyorum.
Hasan ağabey ile aynı sitede oturuyoruz. Dışarıdan kadro mühendisliği isteseler, bedavaya yapardım. 'Onu al, bunu alma' diye söylerdim.
Kulübü 50 milyon Euro kâra geçirirdim. İmmobile ve Rafa Silva'yı getirirken sihirbaz olmana gerek yok! Çok yüksek para veriyorsun ve alıyorsun!
Osimhen'i 75 milyon Euro'ya almak marifet değil. Sen onu 25 milyon Euro'ya alırsan marifet! Beşiktaş ne kadar kötü olursa olsun, bu oyun anlayışı olmaz! Çıkarsan önde basarsın, kaybedersin!
Her geçen gün seviye aşağıya düştü. Ümitler tam anlamıyla tükendi. Konu teknik direktör değil. Hasan Arat'ın başkan olduğundan bu yana neler oldu? Konu aslında bu. Yapılan işler çok tartışılır."