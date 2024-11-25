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Giriş Tarihi: 25.11.2024

Samsunspor’dan bir puan kaybı daha

SPOR SERVİSİ
Samsunspor’dan bir puan kaybı daha
Zirve yarışı veren Samsunspor ise Alanyaspor ile yenişemedi. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 35. dakikada Landry Dimata ile öne geçti. Konuk ekip ise ikinci yarının başında 46. dakikada Sergio Cordova ile beraberliği yakaladı. Thomas Reis'in öğrencileri ligde üst üste iki maçta puan kaybı yaşarken Sami Uğurlu yönetiminde ilk müsabakasına çıkan Alanya'nın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Puanını 26 yapan Karadeniz temsilcisi, gelecek hafta Bodrum'u ağırlayacak. 11 puana çıkan Akdeniz ekibi ise Trabzonspor'u konuk edecek.
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Samsunspor’dan bir puan kaybı daha
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