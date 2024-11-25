Samsunspor’dan bir puan kaybı daha

Zirve yarışı veren Samsunspor ise Alanyaspor ile yenişemedi. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 35. dakikadaile öne geçti. Konuk ekip ise ikinci yarının başındaThomas Reis'in öğrencileri ligde üst üste iki maçta puan kaybı yaşarkenPuanını 26 yapan Karadeniz temsilcisi, gelecek hafta Bodrum'u ağırlayacak. 11 puana çıkan Akdeniz ekibi ise Trabzonspor'u konuk edecek.