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Giriş Tarihi: 25.11.2024 18:54 Son Güncelleme: 25.11.2024 19:10

Son dakika haberi: Trabzonspor'un konuğu Adana Demirspor! Şenol Güneş'in 11'i belli oldu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Fırtına, ligin son sırasına demir atmış olan rakibini yenmek ve çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma öncesi Şenol Güneş'in ilk 11'i belli oldu. Maç saat 20:00'de başlayacak.

Son dakika haberi: Trabzonspor’un konuğu Adana Demirspor! Şenol Güneş’in 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Son 3 maçını kaybeden bordo-mavili takım, ligde son sırada bulunan Adana Demirspor'u mağlup etmek ve çıkışa geçmek istiyor.

Saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşma öncesinde Şenol Güneş'in 11'i belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan Çanak, Banza

Adana Demirspor: Vedat, Arda Okan, Tolga, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'un konuğu Adana Demirspor! Şenol Güneş'in 11'i belli oldu
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