Son dakika haberi: Trabzonspor’un konuğu Adana Demirspor! Şenol Güneş’in 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Son 3 maçını kaybeden bordo-mavili takım, ligde son sırada bulunan Adana Demirspor'u mağlup etmek ve çıkışa geçmek istiyor.
Saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşma öncesinde Şenol Güneş'in 11'i belli oldu.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan Çanak, Banza
Adana Demirspor: Vedat, Arda Okan, Tolga, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.