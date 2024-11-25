TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR CANLI | Değişim Fırtınası

Üst üste 3 Süper Lig müsabakasından da yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, bugün saat 20.00'de Papara Park'ta Adana Demirspor'u ağırlayacak. 4 oyuncuyu kadro dışı bırakan bordomavililerde sakatlıkları bulunan Savic, Nwakaeme ve Okay Yokuşlu da sahada olamayacak. Cezalı Malheiro'nun da yokluğu ile birlikte teknik direktör Şenol Güneş, bu eksikleri avantaja çevirip yeni bir yapılanmanın temelini atmak istiyor.

Deneyimli çalıştırıcı, Malheiro yerine sağ bekte Ozan Tufan'ı tercih ederek başlayacak. Kritik adımın atılacağı yer ise stoper bölgesi olacak. Mendy'yi orta sahada kullanmak isteyen Güneş, Batagov ile Hüseyin Türkmen'e forma verecek. Sol bekte performansı eleştirilen Eren'in yerine genç oyuncu Arif Boşluk, ilk 11'e girebilmek için büyük bir yarışta. Stoperden yeniden orta sahaya geçmesi beklenen Mendy'nin yanında Lundstram olacak.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Hüseyin, Batagov, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Dragus, Banza

Adana Demirspor: Vedat, Manev, Semih, Tolga, Arda, Aymbetov, İzzet, Maestro, Ali, Tayfun, Yusuf

