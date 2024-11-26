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Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:33

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası yarın tek maçla başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı, RAMS Başakşehir - Petrocub maçıyla başlayacak.

AA
UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftası yarın tek maçla başlayacak

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, yarın Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 4. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Kasım Çarşamba

18.30 Başakşehir (Türkiye)-Petrocub (Moldova)

28 Kasım Perşembe

18.30 Astana (Kazakistan)-Vitoria (Portekiz)

20.45 Molde (Norveç)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Heidenheim (Almanya)-Chelsea (İngiltere)

20.45 Cercle Brugge (Belçika)-Hearts (İskoçya)

20.45 The New Saints (Galler)-Djurgarden (İsveç)

20.45 St. Gallen (İsviçre)-TSC (Sırbistan)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)

20.45 Borac (Bosna Hersek)-LASK (Avusturya)

20.45 Celje (Slovenya)-Jagiellonia (Polonya)

20.45 Dinamo Minsk (Belarus)-Kopenhag (Danimarka)

20.45 Noah (Ermenistan)-Vikingur (İzlanda)

23.00 Fiorentina (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Rapid Wien (Avusturya)-Shamrock Rovers (İrlanda)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Legia Varşova (Polonya)

23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Larne (Kuzey İrlanda)

23.00 Lugano (İsviçre)-Gent (Belçika)

23.00 Mlada Boleslav (Çekya)-Real Betis (İspanya)

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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası yarın tek maçla başlayacak
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