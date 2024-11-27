AZ Alkmaar, Galatasaray’ın karşılaştığı ikinci Hollanda takımı olacak

AZ Alkmaar ile Avrupa kupalarında ilk kez eşleşen Galatasaray, daha önce bu ülkeden sadece PSV ile rakip oldu. PSV ile ilk olarak 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu takımla tarihinde 8 maç oynayıp, 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

PSV, GALATASARAY'I ELEDİĞİ YIL ŞAMPİYON OLDU

PSV, tarihindeki en önemli başarılardan birini kazandığı sezonda Galatasaray'la eşleşti. 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan PSV, organizasyonun birinci turunda Galatasaray ile rakip oldu. Sarı-kırmızılı takımı evinde 3-0 yenen Hollanda ekibi, İstanbul'da 2-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. PSV, Avrupa şampiyonluğuna giden yolda tek mağlubiyeti Galatasaray karşısında yaşadı.

AZ İLE İLK RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez eşleşti. AZ Alkmaar, Galatasaray'ın mücadele edeceği ikinci Hollanda temsilcisi olacak. AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmedi.

GALATASARAY'IN HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Galatasaray'ın Avrupa'da Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle: