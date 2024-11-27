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Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:42

AZ Alkmaar, Galatasaray'ın karşılaştığı ikinci Hollanda takımı olacak

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında konuk olacağı AZ Alkmaar, sarı-kırmızılı takımın tarihinde karşılaştığı ikinci Hollanda temsilcisi olacak.

AA
AZ Alkmaar, Galatasaray’ın karşılaştığı ikinci Hollanda takımı olacak

AZ Alkmaar ile Avrupa kupalarında ilk kez eşleşen Galatasaray, daha önce bu ülkeden sadece PSV ile rakip oldu. PSV ile ilk olarak 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu takımla tarihinde 8 maç oynayıp, 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

PSV, GALATASARAY'I ELEDİĞİ YIL ŞAMPİYON OLDU
PSV, tarihindeki en önemli başarılardan birini kazandığı sezonda Galatasaray'la eşleşti. 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan PSV, organizasyonun birinci turunda Galatasaray ile rakip oldu. Sarı-kırmızılı takımı evinde 3-0 yenen Hollanda ekibi, İstanbul'da 2-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. PSV, Avrupa şampiyonluğuna giden yolda tek mağlubiyeti Galatasaray karşısında yaşadı.

AZ İLE İLK RANDEVU
Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez eşleşti. AZ Alkmaar, Galatasaray'ın mücadele edeceği ikinci Hollanda temsilcisi olacak. AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmedi.

GALATASARAY'IN HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI
Galatasaray'ın Avrupa'da Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

Tarih Organizasyon

Maç

 Skor
28.07.2021 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2
21.07.2021 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 5-1
31.10.2006 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 2-0
18.10.2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2
30.10.2001 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 2-0
19.09.2001 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 3-1
30.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-PSV 2-0
16.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası PSV-Galatasaray 3-0

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AZ Alkmaar, Galatasaray'ın karşılaştığı ikinci Hollanda takımı olacak
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