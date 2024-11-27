Riva’da bomba kararlar!

TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkez binasında dün toplandı. Pazar günü istifa edeceği söylenen ve yönetim kurulu WhatsApp grubuna, 'Seçim kararı alalım. İçinizden biri de başkan olsun' diye mesaj attığı iddia edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam destek çıktı. Toplantıda yöneticiler, başkana "Beraber geldik, beraber devam edeceğiz; sonuna kadar"
dedi. Öte yandan yapılan toplantıda Uluslar Ligi Play-Off'taki Türkiye-Macaristan müsabakasının İstanbul'da oynanmasına yönelik ortak bir görüş oldu.
Maçın da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda
oynanacağı kaydedildi. Ayrıca Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv
ile yarın kozlarını paylaşacağı mücadeleye, destek amacıyla Başkan Hacıosmanoğlu'nun gideceği açıklandı. Öte yandan yönetim kurulundan oluşan WhatsApp grubunun kaldırıldığı öğrenildi.