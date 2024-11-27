Riva’da bomba kararlar!

TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkez binasında dün toplandı. Pazar günü istifa edeceği söylenen ve yönetim kurulu WhatsApp grubuna, 'Seçim kararı alalım. İçinizden biri de başkan olsun' diye mesaj attığı iddia edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam destek çıktı. Toplantıda yöneticiler, başkanadedi. Öte yandan yapılan toplantıda Uluslar Ligi Play-Off'takiMaçın daoynanacağı kaydedildi. Ayrıca Beşiktaş'ınile yarın kozlarını paylaşacağı mücadeleye, destek amacıyla Başkan Hacıosmanoğlu'nun gideceği açıklandı.