Son dakika: Fenerbahçe’ye iki kötü haber! Prag kadrosunda yoklar

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertliler, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanla 21. sırada bulunuyor. Prag ekibi ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 23. sırada yer alıyor. Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

AMRABAT VE MERT HAKAN YOK

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi.

Kaleciler Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü bireysel çalışma gerçekleştirdi. Mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat, antrenmana katılmadı. Amrabat ve Mert Hakan Yandaş, Slavia Prag kadrosunda yer almadı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Slavia Prag maçının taktiği üzerinde duruldu.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu futbolcular yer alıyor;

Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Szymanski, Fred, Cengiz Ünder, İrfan can Kahveci, Saint-Maximin, Tadic, Youssef En-Nesyri, Dzeko, Cenk Tosun

BECAO CEZALI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda forma giyerken, 11'de çıktığı 3 maçta da sarı kart gördü. Becao, son olarak AZ Alkmaar mücadelesinde gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik direktörlüğünü Jindrich Trpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup liderlik koltuğunda yer alıyor. Son lig maçında sahadan 4-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlı ekip oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle 41 puan topladı. Rakip filelere 37 gol gönderen Prag ekibi kalesinde sadece 5 gol gördü. Takımın forvet oyuncuları Tomas Chory ve Mojmir Chytil, ligde 6'şar gol kaydetti.