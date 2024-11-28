Bu gece uzun olacak

Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 1 beraberlikle bileği bükülmeyenkarşılaşacak2 yenilgi sonrası, 2 galibiyetle çıkışa geçen'i Macaristan'da konuk edecekİlk maçını kazanıp sonrasında 3 puana hasret kalan (2B/1M)'la deplasmanda kapışacakBU sezon tüm kulvarlarda çıktığıGalatasaray,karşısında 3 puanı hedefliyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarıkırmızılılar, Avrupa Ligi'nde de aynı hedefi zorluyor ve12 puanlı lider Lazio'yu takip eden Aslan, 10 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'da gözler, bu sezonSakatlıkları bulunanbugün takımdaki yerlerini alamayacak.SÜPERBeşiktaş, AvrupaLigi'ndeki çıkışını sürdürmekiçin sahaya çıkıyor.siyah-beyazlılar,4 karşılaşmasınıda kaybedenev sahipliği yapacak.Kartal, rakibiile geçmiş dönemde oynadığıiki maçta da galip gelmeyibaşardı.AVRUPA Ligi'nde Union galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonrasında5 puan ve averajla 21. sırada yer alan sarı-lacivetliler, Slavia Prag deplasmanında kazanıp galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Alkmaar karşılaşmasını tribünden izleyenise adları UEFA listesinde olmadığı için Çekya'da görev alamayacak.