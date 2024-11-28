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Giriş Tarihi: 28.11.2024

Bu gece uzun olacak

Bu gece uzun olacak
Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 1 beraberlikle bileği bükülmeyen G.SARAY, 20.45'te Hollanda'da AZ Alkmaar'la karşılaşacak

2 yenilgi sonrası, 2 galibiyetle çıkışa geçen BEŞİKTAŞ, 20.45'te İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'da konuk edecek

İlk maçını kazanıp sonrasında 3 puana hasret kalan (2B/1M) F.BAHÇE, 23.00'te Slavia Prag'la deplasmanda kapışacak

GÖZÜ LİDERLİKTE
BU sezon tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, son karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen, 23.7 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı durumundaki AZ Alkmaaar karşısında 3 puanı hedefliyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarıkırmızılılar, Avrupa Ligi'nde de aynı hedefi zorluyor ve ilk 8 için avantajı kapmak istiyor. 12 puanlı lider Lazio'yu takip eden Aslan, 10 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'da gözler, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol atan Yunus Akgün'ün üzerinde olacak. Sakatlıkları bulunan İcardi, Kaan Ayhan ve Sallai bugün takımdaki yerlerini alamayacak.




TARAFSIZ SAHADA
SÜPER Lig'de son 4 maçında galibiyeti unutan ve yönetim olarak sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Lyon ve Malmö galibiyetleriyle Avrupa Ligi'nde 6 puan ve averajla 18. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 4 karşılaşmasını da kaybeden İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında ev sahibi olmasına rağmen maça Macaristan'ın Debrecen şehrinde ev sahipliği yapacak. Kartal, rakibi ile geçmiş dönemde oynadığı iki maçta da galip gelmeyi başardı. Arnavutluk Milli Takımı'ndan sakat dönen Ernest Muçi, Maccabi karşısında takımdaki yerini alamayacak.

AMRABAT ŞOKU
AVRUPA Ligi'nde Union galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonrasında Twente ve M.United ile berabere kalmış, AZ Alkmaar'a yenilmişti. 5 puan ve averajla 21. sırada yer alan sarı-lacivetliler, Slavia Prag deplasmanında kazanıp galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Alkmaar karşılaşmasını tribünden izleyen Mourinho kulübeye dönecek. Ancak cezalı Becao'nun yanı sıra son haftalarda takıma ağırlığını koyan Amrabat yaşadığı mide rahatsızlığı, Mert Hakan ve Çağlar sakatlığı, Kayseri maçına damga vuran Oğuz Aydın ve Kostic ise adları UEFA listesinde olmadığı için Çekya'da görev alamayacak.

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Bu gece uzun olacak
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