Bu gece uzun olacak

Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 1 beraberlikle bileği bükülmeyen G.SARAY, 20.45'te Hollanda'da AZ Alkmaar'la
karşılaşacak
2 yenilgi sonrası, 2 galibiyetle çıkışa geçen BEŞİKTAŞ, 20.45'te İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv
'i Macaristan'da konuk edecek
İlk maçını kazanıp sonrasında 3 puana hasret kalan (2B/1M) F.BAHÇE, 23.00'te Slavia Prag
'la deplasmanda kapışacak
GÖZÜ LİDERLİKTE
BU sezon tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen
Galatasaray, son karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen, 23.7 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı durumundaki AZ Alkmaaar
karşısında 3 puanı hedefliyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarıkırmızılılar, Avrupa Ligi'nde de aynı hedefi zorluyor ve ilk 8 için avantajı kapmak istiyor.
12 puanlı lider Lazio'yu takip eden Aslan, 10 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'da gözler, bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada da gol atan Yunus Akgün'ün üzerinde olacak.
Sakatlıkları bulunan İcardi, Kaan Ayhan ve Sallai
bugün takımdaki yerlerini alamayacak.
TARAFSIZ SAHADA
SÜPER Lig'de son 4 maçında galibiyeti unutan ve yönetim olarak sıkıntılı günler yaşayan
Beşiktaş, Avrupa
Ligi'ndeki çıkışını sürdürmek
için sahaya çıkıyor. Lyon ve Malmö galibiyetleriyle Avrupa Ligi'nde 6 puan ve averajla 18. sırada yer alan
siyah-beyazlılar,
4 karşılaşmasını
da kaybeden İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında ev sahibi olmasına rağmen maça Macaristan'ın Debrecen şehrinde
ev sahipliği yapacak.
Kartal, rakibi
ile geçmiş dönemde oynadığı
iki maçta da galip gelmeyi
başardı. Arnavutluk Milli Takımı'ndan sakat dönen Ernest Muçi, Maccabi karşısında takımdaki yerini alamayacak.
AMRABAT ŞOKU
AVRUPA Ligi'nde Union galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonrasında Twente ve M.United ile berabere kalmış, AZ Alkmaar'a yenilmişti.
5 puan ve averajla 21. sırada yer alan sarı-lacivetliler, Slavia Prag deplasmanında kazanıp galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Alkmaar karşılaşmasını tribünden izleyen Mourinho kulübeye dönecek. Ancak cezalı Becao'nun yanı sıra son haftalarda takıma ağırlığını koyan Amrabat yaşadığı mide rahatsızlığı, Mert Hakan ve Çağlar sakatlığı, Kayseri maçına damga vuran Oğuz Aydın ve Kostic
ise adları UEFA listesinde olmadığı için Çekya'da görev alamayacak.