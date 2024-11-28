Giovanni van Bronckhorst’tan istifa sorusuna yanıt!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv karşılaştı. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei'de oynanan maçı İsrail ekibi 3-1 kazandı.



Mücadele sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"



Van Bronckhorst, "Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz." dedi.

"BU MAÇTAN SONRA DEĞİŞİR Mİ BİLMİYORUM"

Hollandalı çalıştırıcı, "Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu... Maçtan önce yönetimin desteğini hissediyorum demiştim. Bu maçtan sonra bu değişir mi bilmiyorum. Şartlar herkes için aynıydı. Bu durumu değiştiremeyiz. Hangi stadyumda oynamaktan bağımsız olarak başka ülkede oynamak bahane olamaz. Ancak, buna karar veren biz değiliz." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE YOKTU"

Giovanni van Bronckhorst, "Normalde olması gereken Beşiktaş bu değil. Son haftalardaki süreç, oyuncular üzerinde etkili olmuştur. Benim için direkt bir sebep göstermek zor. İlk yarıdaki oyun, biraz korkaktı. Temposuzdu. Mücadele yoktu. İkinci yarı biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın olması gereken standartta değildi."

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Hollandalı teknik adam, kendisine gelen istifa sorusuna, "Yaşadığım en iyi anları yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü anları yaşadım. Ben pes etmeyen biriyim. Bu durumu değiştirmek için elimden geleni yapacağım." diyerek yanıt verdi.