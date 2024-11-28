Metehan Baltacı: "Herkes bu formayı giydiği anda en iyisini vermek istiyor"

'SONUÇLARA BAKTIĞIMIZDA LİGDE ZİRVEDEYİZ, AVRUPA'DA İSTEDİĞİMİZ NOKTADAYIZ'

Takımdaki her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden 22 yaşındaki savunmacı, "Çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ufak tefek hatalar oluyor. Futbolun içinde olan şeyler. Hocamız da bir sistem oturttu. Takımda çok önemli oyuncular var. Herkes çok kaliteli ve herkes elinden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyor. Maç maç değişiyor. Rakibe göre bazen değişik şeyler deniyoruz. Bazen süremiz az oluyor. Dinlenmeden çok kısa süreli maçlar oynuyoruz. Ama sonuçlara baktığımızda ligde zirvedeyiz, Avrupa'da istediğimiz noktadayız. Demek ki bazı şeyleri iyi yapıyoruz ama daha yükseğe gidebilmek için geliştirmemiz gereken çok şey var. O yüzden çalışmaya, sabretmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

'HERKES BU FORMAYI GİYDİĞİ ANDA EN İYİSİNİ VERMEK İSTİYOR'

Daha çok süre almak istediğini söyleyen Metehan, "Tabii ki de daha çok oynamak istiyorum. Bugün de hocam sağ olsun ikinci yarıda bana güvendi. Ben de elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalıştım. Takımda isim ayırt etmeden herkes bu formayı giydiği anda en iyisini vermek istiyor. En iyisini de vermeli, burası Galatasaray Kulübü. Burada kimse vazgeçilmez değil. Herkes çok iyi olmalı" diyerek sözlerini noktaladı.