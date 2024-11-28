SLAVIA PRAG FENERBAHÇE CANLI | Fener, Prag deplasmanında

Avrupa Ligi'nde Union galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonrasında Twente ve M.United ile berabere kalmış, AZ Alkmaar'a yenilmişti. 5 puan ve averajla 21. sırada yer alan sarı-lacivetliler, Slavia Prag deplasmanında kazanıp galibiyet özlemini bitirmek istiyor.



Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Alkmaar karşılaşmasını tribünden izleyen Mourinho kulübeye dönecek. Ancak cezalı Becao'nun yanı sıra son haftalarda takıma ağırlığını koyan Amrabat yaşadığı mide rahatsızlığı, Mert Hakan ve Çağlar sakatlığı, Kayseri maçına damga vuran Oğuz Aydın ve Kostic ise adları UEFA listesinde olmadığı için Çekya'da görev alamayacak.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Ogbu, Boril, Dorley, Zafeiris, Doudera, Diouf, Chytil, Prodov, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

