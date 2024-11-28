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Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:24

SLAVIA PRAG FENERBAHÇE CANLI | Fener, Prag deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçını kazanıp sonrasında 3 puana hasret kalan Fenerbahçe, 23.00’te Slavia Prag’la deplasmanda kapışacak. Slavia Prag - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

SLAVIA PRAG FENERBAHÇE CANLI | Fener, Prag deplasmanında

Avrupa Ligi'nde Union galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonrasında Twente ve M.United ile berabere kalmış, AZ Alkmaar'a yenilmişti. 5 puan ve averajla 21. sırada yer alan sarı-lacivetliler, Slavia Prag deplasmanında kazanıp galibiyet özlemini bitirmek istiyor.

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Alkmaar karşılaşmasını tribünden izleyen Mourinho kulübeye dönecek. Ancak cezalı Becao'nun yanı sıra son haftalarda takıma ağırlığını koyan Amrabat yaşadığı mide rahatsızlığı, Mert Hakan ve Çağlar sakatlığı, Kayseri maçına damga vuran Oğuz Aydın ve Kostic ise adları UEFA listesinde olmadığı için Çekya'da görev alamayacak.

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Ogbu, Boril, Dorley, Zafeiris, Doudera, Diouf, Chytil, Prodov, Chory
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

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SLAVIA PRAG FENERBAHÇE CANLI | Fener, Prag deplasmanında
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