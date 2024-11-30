5 gollü maçta Manisa FK, Amed’e yenildi

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Yusuf Susuz
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Ömer Bayram, Murat Uçar, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 71 Oktay Aydın), Adama Traore (Dk. 46 Doğan Can Davas), Bruno Lourenço (Dk. 86 Mehmet Yeşil), Gradel, Yılmaz Ceylan (Dk. 86 Batuhan Tur), Britt Assombalonga (Dk. 71 Yakal Taylan)
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Fofana, Kaan Kanak, Birkan Yılmaz, Hodzic, Efe Taylan Altunkara (Dk. 46 Diallo), Gameli, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Muhammed Enes Kiprit), Ramirez, Wriedt
Goller: Dk. 15 Yılmaz Ceylan, Dk. 45+1 Britt Assombalonga, Dk. 55 Bruno Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 54 ve 63 Wriedt (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 58 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90+2 Oktay Aydın, Dk. 90+5 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 65 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)