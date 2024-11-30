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Giriş Tarihi: 30.11.2024 16:04

5 gollü maçta Manisa FK, Amed'e yenildi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 yendi.

AA
5 gollü maçta Manisa FK, Amed’e yenildi
Amed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Manisa FK

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Yusuf Susuz

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Ömer Bayram, Murat Uçar, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 71 Oktay Aydın), Adama Traore (Dk. 46 Doğan Can Davas), Bruno Lourenço (Dk. 86 Mehmet Yeşil), Gradel, Yılmaz Ceylan (Dk. 86 Batuhan Tur), Britt Assombalonga (Dk. 71 Yakal Taylan)
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Fofana, Kaan Kanak, Birkan Yılmaz, Hodzic, Efe Taylan Altunkara (Dk. 46 Diallo), Gameli, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Muhammed Enes Kiprit), Ramirez, Wriedt

Goller: Dk. 15 Yılmaz Ceylan, Dk. 45+1 Britt Assombalonga, Dk. 55 Bruno Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 54 ve 63 Wriedt (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 58 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90+2 Oktay Aydın, Dk. 90+5 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 65 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

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5 gollü maçta Manisa FK, Amed'e yenildi
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