Baltacı Metehan Paşa!

Yunus Akgün'ü bu sezon ilk 11'in bankosu yapan Okan Buruk, Florya ürünü bir genci daha takıma monte etti: Metehan Baltacı. AZ Alkmaar maçının ikinci yarısında oyuna giren Metehan, savunmayı toparladı ve Galatasaray'da kalıcı olacağını gösterdi.Altyapıdan çıkan 22 yaşındaki stoperine güvenen Okan Buruk, yaz transfer döneminde teklifler alan Metehan Baltacı'yı bırakmamıştı.Metehan ile özel görüşen Buruk,demişti. Galatasaray'ın hocası, genç futbolcusuna verdiği sözü tuttu. A.Demirspor ve Bodrumspor maçlarına ilk 11 başlayan Metehan, forma rekabetinde Nelsson'un önüne geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, 2002 doğumlu Metehan'ınve 2026'da bitecek sözleşmesini en az 4 yıl uzatacak.DAKİKAPAS İSABETİTOP UZAKLAŞTIRMAPAS ARASILigde yarın G.Saray'ın konuğu olacak Eyüpspor, Ruben Vezo ve Umut Meraş'ın sakatlandığını duyurdu. Ç.Rize ile oynanan maçta Ahmed Kutucu, Robin Yalçın ve Melih sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Sakatlıkları bulunan Midtsjö, Recep Niyaz ve Chatzigiovanis de hafta sonu oynayamayacak. Shelvey'yi de kadro dışı bırakan Eyüpspor'da eksik sayısı 9'a çıktı.