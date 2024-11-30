Baltacı Metehan Paşa!

Yunus Akgün'ü bu sezon ilk 11'in bankosu yapan Okan Buruk, Florya ürünü bir genci daha takıma monte etti: Metehan Baltacı. AZ Alkmaar maçının ikinci yarısında oyuna giren Metehan, savunmayı toparladı ve Galatasaray'da kalıcı olacağını gösterdi.
Altyapıdan çıkan 22 yaşındaki stoperine güvenen Okan Buruk, yaz transfer döneminde teklifler alan Metehan Baltacı'yı bırakmamıştı. Süper Lig'e yükselmesini sağladığı Eyüpspor'un geri çağırdığı
Metehan ile özel görüşen Buruk, "Ücretinde düzeltme yapacağız. Takımda kalmanı istiyorum. Seni bu sezon oynatacağım"
demişti. Galatasaray'ın hocası, genç futbolcusuna verdiği sözü tuttu. A.Demirspor ve Bodrumspor maçlarına ilk 11 başlayan Metehan, forma rekabetinde Nelsson'un önüne geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, 2002 doğumlu Metehan'ın 2.5 milyon TL olan garanti ücretine zam yapmaya hazırlanıyor
ve 2026'da bitecek sözleşmesini en az 4 yıl uzatacak.
ALKMAAR MAÇINDA NE YAPTI?
45
DAKİKA
%95
PAS İSABETİ
2
TOP UZAKLAŞTIRMA
4
PAS ARASI
EYÜPSPOR'DA 9 EKSİK
Ligde yarın G.Saray'ın konuğu olacak Eyüpspor, Ruben Vezo ve Umut Meraş'ın sakatlandığını duyurdu. Ç.Rize ile oynanan maçta Ahmed Kutucu, Robin Yalçın ve Melih sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Sakatlıkları bulunan Midtsjö, Recep Niyaz ve Chatzigiovanis de hafta sonu oynayamayacak. Shelvey'yi de kadro dışı bırakan Eyüpspor'da eksik sayısı 9'a çıktı.