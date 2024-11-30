Bandırmaspor evinde Yeni Malatya’yı rahat geçti

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (90+2 Yasin Yağız Dilek), İbrahim Kaya, Paixao (Dk. 83 Paulinho), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 87 Hikmet Çiftçi), Diniyev (Dk. 46 Diakhaby), Mulumba, Faruk Can Genç (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin)
Yeni Malatyaspor: Mustafa Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş (90+2 Enes Savucu), Cengizhan Akgün (Dk. 86 Kerem Altunışık), Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk. 72 Nuri Fatih Aydın), Emircan Bayrakdar, Umut Taniş (Dk. 86 Eray Şişman), Berat Yaman
Goller: Dk. 45+6 Paixao (Penaltıdan), Dk. 61 Diakhaby (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Efe Yaz, Dk. 24 Berat Yaman, Dk. 33 Umut Taniş, Dk. 60 Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+4 Yasin Yağız Dilek (Teksüt Bandırmaspor)