Bir yılını planlayamayanlar bu göreve talip olmasınlar

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulüpteki gelişmelerle ilgili olarak Hüseyin Yücel'den kendileriyle görüşmelerini beklediklerini söyledi. Yamantürk, "Bomba patladı, etrafa şarapnel yağıyor. Herkes tam siper. Kim gelirse gelsin artık para harcamamak, transfer yapmamak lazım. Elimizde Serdar Topraktepe gibi bir kıymet var. Onunla devam etmeliyizBir yılını tamamlayamayanlar, bu göreve talip olmasınlar. Mayısa kadar ne transfer yapılmalı, ne de yeni hoca alınmalı. Hasan Arat, Beşiktaş A.Ş.'den ayrıldığında her yerden istifa etmesi gerekiyordu. Neden iki gün bekledi bilmiyorum. Evde olmayan camide haramdır.Beşiktaş'ın göğsünde Türk bayrağı var. Yarın birileri gelip bu borçlarla buraları satın alırsa, 'Ben Çinli'ye satacağım' derse ne diyeceksiniz? Emanete sahip çıkmak lazım" dedi.