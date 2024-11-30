Fethiyespor evinde yok 0-0

Fethiyespor bu sezon evinde oynadığı Karaköprü Belediyespor'u 1-0 yenerken İnegölspor ile de berabere kalmıştı. Lacivert Beyazlılar kendi sahasında 7 haftadan bu Yana galibiyet ile tanışamadı. Kendi evinde ikinci beraberliği aldı.

MAÇTAN NOTLAR

Fethiyespor – Isparta 32 spor karşılaşmasını, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Isparta 32 Spor Başkanı GÜltekin Özdemir ve yöneticiler şeref tribününden izledi. Fethiye Şehir Stadı'nda maçı yaklaşık bin beşyüze yakın taraftar izlerken, Isparta'dan gelen 30'a yakın 32 Gençlik'te izleyip maç boyunca takımlarına destek oldular. Apaçi taraftar topluluğu da 90 dakika boyunca Fethiyespor'a destek verdi. Fethiyespor geçtiğimiz hafta deplesmanda oynadığı ve galip geldiği Kepezspor maçı kadrosu ile sahaya çıkarken konuk takımda evinde kazandığı Beykoz maçının kadrosu ile sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. Dakika Mehmet Türkmen ceza sahası dışından sert vurdu, top direğin yanından dışarı gitti.

30.dakika Muhlis'in ara pası ile top ile buluşan Kubilay bekletmeden topu kaleye nişanladı kaleci Arda yerden köşeye giden topu parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

51.dakika Berat'ın pası ile Kubilay ceza alanına girdi, savunmaya rağmen vuruşu yandan dışarıya gitti.

59.dakika Nurettin'in sağdan ortaladığı topa kale içinde iyi yükselen Mehmet Kaan kafa ile topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemi kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

88.dakika Kubilay'ın cezasahası içerisindeki pasını Kaan müsait durumda dışarıya attı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Berat Buğra Çelik xx, Mehmet Ali Vardar xxx, Abdullah Polat xxx

Fethiyespor: Arda xx, Canberk xx (90.dakika Emre), Şahan xx, Serdar Ümit xx , Mehmet Kaan xx, Samed Hakan xx, (84.dakika Ali x) Nurettin xx (64.Dakika Ahmet Dereli), Cihan xx (46.dakika Ömer Mert xx) , Berkay xx, Muhammet Enes xx (84.dakika Özcanx) , Aziz xx

Isparta 32 Spor: Türker xx, Yiğithan xx, Berat xx (30.dakika Kaan xx) Zihni xx, Kubilay xx, Muhlis xx,Hamit xx, Abdulkerim xx, İsmail Hakkı xx, Vedat xx (46.dakika Caner xx ), Gürkan xx

Goller:

Sarı Kart: Dk 37 Cihan, Dk 44 Şahan Dk 75 Muhammet Enes (Fethiyespor), Dk 45 Kubilay Dk 72 Gürkan (Isparta 32 Spor)